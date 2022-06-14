«Барселона» назвала «Манчестер Юнайтед» минимальную цену де Йонга

Полузащитник сборной Голландии и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям The United Stand, манкунианцы сделали предложение по трансферу хавбека. «Красные дьяволы» предложили «сине-гранатовым» 60 миллионов евро и десять в качестве бонусов, однако такие условия не удовлетворили запросы каталонцев. «Барселона» рассчитывает выручить с продажи де Йонга не менее 85 миллионов.

При этом главный тренер команды Хави Эрнандес выступает против расставания с де Йонгом. Клуб может пойти навстречу тренеру, если сможет решить финансовые проблемы.