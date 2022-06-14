Переход Рафиньи в «Барселону» зависит от Дембеле

Переход нападающего «Лидса» Рафиньи в «Барселону» зависит от будущего вингера каталонцев Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство испанского клуба пока не может сделать официальное предложение о трансфере 25-летнего бразильца, так как ещё не получило подтверждения об уходе Дембеле на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в лондонский «Челси».

В минувшем сезоне Рафинья провёл в составе «Лидса» 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в 45 миллионов евро.