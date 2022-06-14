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Суарес: «Я рекомендовал Нуньеса «Барселоне», но они сказали, что он слишком молод и играет за «Альмерию»

14 Июня 2022 • 11:04 Комментировать

Нападающий Луис Суарес рассказал о том, что однажды порекомендовал своего соотечественника Дарвина Нуньеса каталонской «Барселоне», но руководство посчитало, что молодой уругваец не соответствует клубным стандартам.

«Я рекомендовал Нуньеса «Барселоне», но они сказали, что он слишком молод и играет за «Альмерию», – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Два года назад Нуньес перешёл из «Альмерии» в лиссабонскую «Бенфику», где вырос в одного из самых востребованных нападающих Европы. В данный момент уругваец находится в шаге от перехода в «Ливерпуль» за 100 миллионов евро. О сделке должны официально объявить в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Барселона Луис Суарес Дарвин Нуньес
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