Суарес: «Я рекомендовал Нуньеса «Барселоне», но они сказали, что он слишком молод и играет за «Альмерию»

Нападающий Луис Суарес рассказал о том, что однажды порекомендовал своего соотечественника Дарвина Нуньеса каталонской «Барселоне», но руководство посчитало, что молодой уругваец не соответствует клубным стандартам.

«Я рекомендовал Нуньеса «Барселоне», но они сказали, что он слишком молод и играет за «Альмерию», – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Два года назад Нуньес перешёл из «Альмерии» в лиссабонскую «Бенфику», где вырос в одного из самых востребованных нападающих Европы. В данный момент уругваец находится в шаге от перехода в «Ливерпуль» за 100 миллионов евро. О сделке должны официально объявить в ближайшие дни.