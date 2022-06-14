«Ливерпуль» уверен в продлении контракта с Салахом

Руководство «Ливерпуля» уверено, что ему удастся продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом, который может стать свободным агентом уже следующим летом. Об этом сообщает журналист The Telegraph Крис Баскомб.

Ранее появлялись слухи, что Салах якобы хочет остаться в английской Премьер-лиге даже в случае ухода из «Ливерпуля». Согласно тем слухам, одним из вариантов для египтянина был лондонский «Челси», за который игрок выступал с 2014 по 2015 год.

Напомним, что Салах в прошлом сезоне разделил с форвардом «Тоттенхэма» Сон Хынмином звание лучшего бомбардира английской Премьер-лиги. Также египтянин стал лучшим ассистентом чемпионата.