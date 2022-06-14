Фердинанд: «Джеррард был предан «Ливерпулю», а ему не захотели давать новый контракт»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике руководство «Ливерпуля» за уход из клуба многолетнего капитана команды Стивена Джеррарда в 2015 году.

Напомним, английский футболист перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», где и завершил игровую карьеру осенью 2016 года. В настоящий момент Джеррард является главным тренером бирмингемской «Астон Виллы».

По мнению Фердинанда, «Ливерпулю» следовало продлить контракт со своей легендой.

«Он был предан им и отверг сумасшедшее предложение «Челси», хотя всерьёз его рассматривал. Он остался в «Ливерпуле» из-за чувства преданности. Но клуб не захотел давать ему новый контракт», — приводит слова Фердинанда The Mirror.

Экс-защитник считает, что Джеррард мог бы стать играющим тренером, который многому бы научил молодых футболистов.

Всего в составе мерсисайдцев полузащитник провёл 709 матчей, в которых забил 185 голов и отдал 151 результативную передачу.