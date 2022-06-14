«Арсенал» нашёл нового топ-форварда в Италии

Нападающий Виктор Осимхен, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант трудоустройства на Туманном Альбионе. Заинтересованность в переходе 23-летнего нигерийского футболиста проявляет лондонский «Арсенал».

По информации Sport Il Mattino, английский клуб уже сделал предложение неаполитанцам по трансферу африканца. «Канониры» готовы заплатить за него 60 миллионов евро, на что итальянцы уже ответили отказом. «Наполи» рассчитывает выручить с продажи Виктора не менее 100 миллионов.

В прошлом сезоне Осимхен забил 14 голов в 27 играх итальянской Серии А.