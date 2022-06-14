Айт Нури интересен «Челси»

Защитник «Вулверхэмптона» Райан Айт Нури заинтересовал лондонский «Челси». Согласно информации от Daily Mail, француз может перебраться на «Стэмфорд Бридж» если «синим» удастся продать Маркоса Алонсо в каталонскую «Барселону».

Также добавляется, что «Вулверхэмптон» не намерен расставаться с Айт Нури в это трансферное окно. Заинтересованность в французе также проявлял «Манчестер Сити», который ищет варианты для усиления левого фланга обороны.

Если «Вулверхэмптон» откажется продавать Айт Нури, то сменщиком Бэна Чилуэлла в следующем сезоне станет Эмерсон, который прошлую кампанию провёл на правах аренды за «Лион».