Три клуба претендуют на игрока «Ливерпуля», которому указали на выход

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино больше не нужен «Ливерпулю». Мерсисайдцы продадут японца в текущее трансферное окно, утверждает посредством социальной сети инсайдер Фабрицио Романо.

По словам журналиста, среди претендентов на игрока значатся три клуба. Стороны ведут переговоры о полноценном трансфере Такуми. «Ливерпуль» рассчитывает выручить с его продажи порядка 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Минамино принял участие в 11 поединках и отметился тремя забитыми мячами.