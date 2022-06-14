Нападающий Дарвин Нуньес вчера был замечен в Ливерпуле. Согласно информации от британского издания Daily Mail, уругваец прибыл в Великобританию для прохождения первого этапа медицинского обследования перед переходом в «Ливерпуль».

Сообщается, что второй этап обследования назначен на сегодня. Таким образом Нуньес близок к тому, чтобы стать вторым новичком «Ливерпуля» в это трансферное окно после нападающего Фабиу Карвалью, который пришёл свободным агентом из лондонского «Фулхэма».

Трансфер уругвайца Дарвина Нуньеса обойдётся «Ливерпулю» в 100 миллионов евро с учётом бонусов.