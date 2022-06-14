«Интер» выбирает между Лукаку и Дибалой

Миланский «Интер» ещё не определился с тем, какого нападающего подпишет в это межсезонье. Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «нерадзурри» не намерены приглашать сразу двух игроков – Ромелу Лукаку из «Челси» и Пауло Дибалу в статусе свободного агента.

В клубе понимают, что на позиции нападающего уже есть Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко и Анхель Корреа. В случае трансферов Лукаку и Дибалы у «нерадзурри» будет целых 5 нападающих на следующий сезон, что усложняет игровое время для многих.

В данный момент «Интер» больше склоняется к варианту с Дибалой, так как сделку по Лукаку осуществить будет очень трудно.