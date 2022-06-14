Кунде потребуется операция на колене

Защитнику «Севильи» и сборной Франции Жюлю Кунде сегодня прооперируют колено, чтобы устранить боли, которые мучают его в последнее время. Главный тренер «синих» Дидье Дешам подтвердил это на вчерашней пресс-конференции после матча с Хорватией.

Согласно информации от ряда авторитетных источников, в «Челси» прекрасно знали про эту травму, поэтому клуб не спешил покупать футболиста. Руководство «синих» намерено подождать, пока не станет известно об окончательных сроках восстановления Жюля.

Кунде в прошлом сезоне забил два гола и отдал голевую передачу за «Севилью» в испанской Ла Лиге.