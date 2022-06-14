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«Ланс» не отпустит Дукуре менее чем за 25 миллионов евро

14 Июня 2022 • 09:30 Комментировать

Полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает Goal.

По информации источника, руководство лондонского клуба предложило за 22-летнего малийца 17 миллионов евро, что не устраивает «Ланс», который оценивает опорного полузащитника в 25 миллионов.

Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дукуре в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Ланса» 37 матчей, в которых отметился одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Кристал Пэлас Шейк Дукуре
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