«Ланс» не отпустит Дукуре менее чем за 25 миллионов евро

Полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает Goal.

По информации источника, руководство лондонского клуба предложило за 22-летнего малийца 17 миллионов евро, что не устраивает «Ланс», который оценивает опорного полузащитника в 25 миллионов.

Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дукуре в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Ланса» 37 матчей, в которых отметился одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.