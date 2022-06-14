Полузащитник сборной Англии - следующая трансферная цель «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Англии и «Лидса» Кэлвин Филлипс является следующей трансферной целью «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты The Times.

Английский гранд планирует оформить переход опорника до начала предсезонного тура, который пройдет в Соединённых Штатах Америки в следующем месяце.

В свою очередь «Лидс» не горит желанием расставаться со своим лидером и предлагает ему новое трудовое соглашение. Действующий контракт Кэлвина с «павлинами» рассчитан до лета 2024 года.

Трансферная стоимость 26-летнего хавбека оценивается в 50 миллионов евро.