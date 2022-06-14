Каррагер отреагировал на трансфер Холанна в «Манчестер Сити»

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Переход Холанна – фантастика для АПЛ. Его лучшие годы пройдут в Англии. Всем будет интересно понаблюдать за ним. После такого усиления другим клубам будет очень тяжело остановить «горожан». Однако мне интересно, как он впишется в схему Гвардиолы. Стиль игры «Сити» отличается от того, что был в Бундеслиге. Так что я заинтригован», - передает слова эксперта Sky Sports.

Трансфер Холанна обошелся «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро, его контракт рассчитан до 2027 года.