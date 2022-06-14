Тен Хаг ввёл ряд правил в «Манчестер Юнайтед»

Новоиспеченный главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг обратился к своим подопечным при помощи электронной почты, об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

В своем послании голландский специалист поведал о главном требовании к игрокам. Тен Хаг подчеркнул, что не допустит эгоизма в раздевалке. Эрик заявил, что ни один из футболистов команды не должен ставить себя выше партнеров. Также он отметил, что подопечные должны придерживаться определенных правил за пределами футбольного поля и внести приватность в личную жизнь.

Тен Хаг возглавил «МЮ» этим летом, подписав контракт на три года.