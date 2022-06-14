Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Эвертона» на правах свободного агента перейдёт в «Герту»

14 Июня 2022 • 08:12 Комментировать

Английский защитник «Эвертона» Джонджо Кенни договорился о переходе в берлинскую «Герту».

По информации издания Bild, 25-летний английский футболист не стал продлевать соглашение с ливерпульской командой, так что защитник летом станет свободным агентом и бесплатно перейдёт в берлинскую «Герту», которую недавно возглавил экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц. Стоит отметить, что Кенни уже выступал в Бундеслиге за «Шальке».

Напомним, что в прошедшем сезоне Джонджо Кенни провёл в английском чемпионате в составе «ирисок» 15 поединков, в которых отметился одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Эвертон Джонджо Кенни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
09:09 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Англии - следующая трансферная цель «Манчестер Сити»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Каррагер отреагировал на трансфер Холанна в «Манчестер Сити»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на трансферы Холанна и Нуньеса в АПЛ
08:14 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ввёл ряд правил в «Манчестер Юнайтед»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Эвертона» на правах свободного агента перейдёт в «Герту»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продолжает торговаться с «Ливерпулем» по трансферу Мане
08:07 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» планирует арендовать защитника «Арсенала»
07:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать молодого защитника «Удинезе»
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов выложить круглую сумму за звезду «РБ Лейпцига»
13 Июня
23:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сменил повара в «Манчестер Юнайтед»
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» оценивает Ришарлисона в 70 миллионов евро
18:19 · Англия. Премьер-лига
Хакими находится в сфере интересов «Челси»
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подписал контракт с Холанном именно сегодня из-за отца игрока
15:41 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель – о Лукаку: «В Серии А ты можешь играть до 40 лет, но в АПЛ тебе нужно работать усерднее» 2
15:35 · Англия. Премьер-лига
Чалханоглу интересен клубам из АПЛ 5
Все новости
Рекомендуем