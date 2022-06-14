Защитник «Эвертона» на правах свободного агента перейдёт в «Герту»

Английский защитник «Эвертона» Джонджо Кенни договорился о переходе в берлинскую «Герту».

По информации издания Bild, 25-летний английский футболист не стал продлевать соглашение с ливерпульской командой, так что защитник летом станет свободным агентом и бесплатно перейдёт в берлинскую «Герту», которую недавно возглавил экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц. Стоит отметить, что Кенни уже выступал в Бундеслиге за «Шальке».

Напомним, что в прошедшем сезоне Джонджо Кенни провёл в английском чемпионате в составе «ирисок» 15 поединков, в которых отметился одним ассистом.