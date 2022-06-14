«Бавария» продолжает торговаться с «Ливерпулем» по трансферу Мане

Продолжаются переговоры между мюнхенской «Баварией» и «Ливерпулем» касательно трансфера сенегальского нападающего Садио Мане. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Флориан Плеттенберг, сделка вряд ли будет оформлена в ближайшие дни, поскольку стороны до сих пор не согласовали несколько моментов.

Главной проблемой является денежная компенсация за звездного игрока. Сейчас стороны обсуждают сумму в диапазоне от 30 до 40 миллионов евро плюс различные бонусные выплаты.

Напомним, что мерсисайдцы уже приобрели игрока на замену Мане. На «Энфилд» переехал уругваец Дарвин Нуньес, ранее выступавший за португальскую «Бенфику».