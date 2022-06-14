«Марсель» планирует арендовать защитника «Арсенала»

Руководители «Марселя» хотят в летнее трансферное окно попробовать арендовать португальского защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша.

По информации The Sun, представители французской команды хотят арендовать 22-летнего португальского футболиста до конца следующего сезона. Стоит отметить, что «канониры» готовы отпустить Тавареша, так как лондонцы планируют вместо него подписать молодого защитника «Болоньи» Аарон Хики.

В прошедшем сезоне Нуну Тавареш провёл в английском чемпионате 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.