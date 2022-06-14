«Тоттенхэм» может подписать молодого защитника «Удинезе»

Лондонский «Тоттенхэм» активно интересуется молодым итальянским защитником «Удинезе» Дестини Удоги.

По информации Sky Sports, клуб из Северного Лондона может этим летом подписать 19-летнего итальянского футболиста. Удоги рассматривается «шпорами» в качестве потенциального сменщика Серхио Регилона, который в это трансферное окно может перебраться в другую команду. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в солидные 17 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дестини Удоги провёл в итальянском чемпионате 35 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.