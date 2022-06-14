Не первый Холанн в «Манчестер Сити»: Кто такой Альфа-Инге Холанн, и как он играл за «Сити»

Эрлинг Холанн завершил переход в «Манчестер Сити». Известно, что он пошёл по стопам отца Альфа-Инге, который ранее выступал за клуб. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как Холанн-старший играл за «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» представил Эрлинга Холанна его детскими фотографиями в футболке клуба. Сам форвард признаётся, что болел за «горожан» с детства. В это легко поверить, учитывая, что отец нападающего как раз выступал за «Манчестер Сити». Альф-Инге перебрался в стан «горожан» в 2000 году. Правда, Эрлинг не видел отца в майке клуба, так как появился на свет в 2000 году, а в 2003-м Альф-Инге уже покинул «Манчестер Сити».

Альфи Холанн играл на позиции опорного полузащитника. Иногда он действовал в центре средней линии и на правом фланге обороны. Тем не менее основная позиция Холанна-старшего была именно в опорной зоне.

Начинал он карьеру на родине, в «Брюне». Интересно, что в элитный дивизион в составе этого клуба Холанн так и не пробился. Однако это не помешало ему перебраться в английскую Премьер-лигу, хотя удивляться тут нечему, ведь Холанн выступал за сборную. На чемпионате мира 1994 года он провёл по 90 минут в матчах против Мексики и Италии. В плей-офф скандинавы тогда выйти не смогли.

Зимой 1994 года хавбек перебрался в «Ноттингем Форрест». Постепенно Холанн стал основным футболистом команды и одним из её лидеров. По итогам сезона 1996/1997 «лесники» вылетели из Премьер-лиги, но норвежец остался в элите, перебравшись в стан «Лидса», за который провёл три года.

«Павлины» тогда как раз переживали свой взлёт, удивляя Англию и Европу. Правда, Холанн к сезону 1999/2000 потерял место в основе, так что его нельзя в полной мере назвать лидером той яркой команды. Летом 2000-го Холанн перебрался в стан «Манчестер Сити», который вышел в элиту. В стане «горожан» хавбек пробился в основной состав и был одним из лидеров команды. По именам ростер у «горожан» был неплохой – Андрей Канчельскис, Джордж Веа, Пауло Ванчопе, Пол Диков, карьеру начинал Шон Райт-Филиппс. Однако российский хавбек рассказывал, что у той команды были проблемы с дисциплиной, что и привело к вылету.

Принято считать, что Холанн завершил карьеру из-за травмы, которую ему нанёс Рой Кин. В сентябре 1997 года, когда норвежец ещё выступал за «Лидс», в матче против «МЮ» ирландец неудачно подкатился, нога неестественно согнулась, и это привело к разрыву крестообразных связок. Холанн же изначально считал, что Кин симулирует, и призывал его встать и перестать притворяться. Ирландца унесли на носилках, и хавбек почти год восстанавливался. 21 апреля 2001 года в манчестерском дерби ирландец отомстил. На 85-й минуте при счёте 1:1 он прямой ногой влетел в Холанна. Сила удара была такой, что ноги норвежца полетели в небо, а сам он упал на спину. Кин получил красную карточку, швырнул капитанскую повязку, что-то сказал норвежцу и ушёл.

Позже в автобиографии Кин признался, что это было намеренное решение. «Я ****** (ударил - прим. ред.) ему что было сил. Получай, ублюдок! Попробуй ещё раз подойти ко мне с ухмылкой и сказать, что я симулирую», – написал ирландец.

Всё это вкупе составило мнение, что Холанн-старший именно из-за этого закончил карьеру. Однако это не так. Тренер «Манчестер Сити» Джо Ройл в своей автобиографии вспомнил этот эпизод и рассказал, что Холанн видел Кина, успел поднять ногу. В итоге удар получился сильным, но никакой травмы не было. Более того, норвежец через неделю после манчестерского дерби провёл 68 минут против «Вест Хэма», а между двумя матчами Премьер-лиги ещё и успел провести тайм за сборную Норвегии. Летом 2001 года Холанн действительно лёг на операцию на колене. Однако сам норвежец тогда писал, что вмешательство было на другом колене. Спустя пару лет Холанн допустил, что подкат Кина мог стать причиной травмы, так как удар хоть и пришёлся в другую ногу, но опорная вывернулась. Справедливости ради стоит отметить, что сказал он это уже после того, как не смог вернуться в футбол.

В следующем сезоне в Чемпионшипе Холанн провёл всего 3 игры и ещё одну в Кубке, в сумме проведя на поле около 47 минут. После этого «Манчестер Сити» принял решение расторгнуть контракт с норвежцем по медицинским показателям. В 2011-м Холанн-старший провёл несколько игр в третьем норвежском дивизионе, но это уже не стоит рассматривать всерьёз.

Роман Андреев