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Тен Хаг сменил повара в «Манчестер Юнайтед»

13 Июня 2022 • 23:13 Комментировать

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уделяет повышенное внимание мелочам, считая, что именно такой подход позволит его команде прибавить в ее самых болезненных аспектах. Одним из таких в последнее время часто называли питание футболистов - и тен Хаг решил бороться с этой проблемой.

Как сообщает издание The Sun, тен Хаг решил сменить шеф-повара в своем коллективе. Голландский специалист пояснил, что желает сам проверять питание игроков и определять необходимую диету.

Также он разослал всем футболистам специальные письма, в которых пояснил, что он не будет потакать любимчикам, которых у него в команде, в принципе, и не будет. Все игроки будут оцениваться только в профессиональном свете.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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