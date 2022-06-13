Хакими находится в сфере интересов «Челси»

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в Англии, пишет издание Caught Offside.

Источник утверждает, что главный тренер «Челси» Томас Тухель является поклонником игры молодого марокканца. Однако никаких предпосылок к уходу Хакими из «ПСЖ» нет.

Издание пишет о том, что в списке потенциальных трансферов фигура защитника стоит первой в списке потенциальных новичков команды. Вероятнее всего, Хакими не станет игроком «Челси» и в это трансферное окно. Дело в том, что команду недавно покинули центральные защитники Антонию Рюдигер и Андреас Кристенсен. Поэтому, «синие» заинтересованы в первую очередь укрепить центр обороны.