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«Манчестер Сити» подписал контракт с Холанном именно сегодня из-за отца игрока

13 Июня 2022 • 16:23 Комментировать

В этот день, 13 июня 2000 года Альф-Инге Холанн, отец Эрлинга Холанна, стал игроком «Манчестер Сити».

Знаменательно, что ровно через 22 года, в этот же день, сын Альфа-Инге подписал контракт с «горожанами». Холанн-старший сыграл за «Манчестер Сити» 45 матчей в Английской премьер-лиге на позиции центрального полузащитника. Он смог забить три гола и отдать результативную передачу.

Его сыну только предстоит сыграть за «горожан», ведь он перешёл в английский клуб только сегодня, 13 июня. До этого 21-летний норвежец защищал цвета дортмундской «Боруссии», сыграв за команду 89 матчей, в которых забил 86 голов и отдал 23 результативные передачи.

Трансфер Холанна в «Манчестер Сити» оценивается в 60 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
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