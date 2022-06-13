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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чалханоглу интересен клубам из АПЛ

13 Июня 2022 • 15:35 Комментировать (1)

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу заинтересовал клубы из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает итальянское издание Sport Mediaset.

Имена клубов, которые заинтересованы в трансфере полузащитника сборной Турции пока не разглашаются, но сумма трансфера 28-летнего хавбека может составить 30 миллионов евро. «Интер» может задуматься над продажей игрока, чтобы закрыть финансовые долги.

Напомним, Чалханоглу присоединился к «Интеру» летом прошлого года на правах свободного агента из «Милана». Турок помог «нерадзурри» финишировать на втором месте в Серии А и выиграть Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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