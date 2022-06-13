Чалханоглу интересен клубам из АПЛ

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу заинтересовал клубы из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает итальянское издание Sport Mediaset.

Имена клубов, которые заинтересованы в трансфере полузащитника сборной Турции пока не разглашаются, но сумма трансфера 28-летнего хавбека может составить 30 миллионов евро. «Интер» может задуматься над продажей игрока, чтобы закрыть финансовые долги.

Напомним, Чалханоглу присоединился к «Интеру» летом прошлого года на правах свободного агента из «Милана». Турок помог «нерадзурри» финишировать на втором месте в Серии А и выиграть Кубок Италии.