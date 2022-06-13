«Челси» продлил контракт с Гилмором

Лондонский «Челси» продлил контракт со своим полузащитником Билли Гилмором до 2024 года. Об этом «синие» официально объявили на своём сайте. Отмечается, что у шотландца в контракте действовал пункт об автоматическом продлении на один год, которым «Челси» и воспользовался. По предыдущему соглашению у Гилмора оставался всего один год.

Прошлый сезон Гилмор провёл на правах аренды за «Норвич», в который его пригласил уже экс-наставник «канареек» Даниэль Фарке. Под руководством немца Билли редко проходил в основу, но ситуация изменилась с назначением Дина Смита. Так или иначе, «Норвич» вылетел из АПЛ, заняв по итогам сезона 20 место в таблице.