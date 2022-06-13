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«Барселона» нашла замену де Йонгу в «Манчестер Сити»

13 Июня 2022 • 14:56 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Из-за этого каталонский клуб ищет ему замену.

Испанское издание Cadena SER называет двух игроков, на которых нацелена «Барселона», — полузащитники «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

По данным источника, «Барселоне» крайне сложно переманить Силву, у которого контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Руководство испанского клуба переключилось на другого игрока «Манчестер Сити», Гюндогана. Он привлекает боссов «Барселоны», прежде всего, стилем игры и видением поля. Как раз его контракт истекает летом 2023 года, и, вероятнее всего, шейхи могут осуществить трансфер 31-летнего немца за неплохую сумму. В настоящий момент стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ла Лига Апл Илкай Гюндоган Бернарду Силва Френки де Йонг
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