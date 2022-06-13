«Астон Вилла» не хочет продавать Ингса

«Астон Вилла» этим летом не намерена расставаться со своим нападающим Дэнни Ингзом, который пополнил ряды бирмингемского коллектива прошлым летом из «Саутгемптона». Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Отмечается, что «Астон Вилла» не продаст Ингса этим летом в «Лидс» или «Манчестер Юнайтед». Ранее ходили слухи, что эти клубы заинтересованы в трансфере опытного англичанина.

Напомним, Ингс ранее выступал за «Ливерпуль», где так и не смог стать игроком основного состава. В прошлом сезоне англичанин забил за «Астон Виллу» 7 голов и отдал 6 ассистов в английской Премьер-лиге.