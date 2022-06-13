Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» не хочет продавать Ингса

13 Июня 2022 • 14:47 Комментировать

«Астон Вилла» этим летом не намерена расставаться со своим нападающим Дэнни Ингзом, который пополнил ряды бирмингемского коллектива прошлым летом из «Саутгемптона». Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

Отмечается, что «Астон Вилла» не продаст Ингса этим летом в «Лидс» или «Манчестер Юнайтед». Ранее ходили слухи, что эти клубы заинтересованы в трансфере опытного англичанина.

Напомним, Ингс ранее выступал за «Ливерпуль», где так и не смог стать игроком основного состава. В прошлом сезоне англичанин забил за «Астон Виллу» 7 голов и отдал 6 ассистов в английской Премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэнни Ингс Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продлил контракт с Гилмором
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену де Йонгу в «Манчестер Сити»
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не хочет продавать Ингса
14:42 · Англия. Премьер-лига
Директор «Торино» Ваньятти на этой неделе вылетит в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Бремера
14:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов предложить Лофтуса-Чика с доплатой в обмена на Шкриньяра
14:02 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит 50 миллионов евро на трансфер Антони
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» провёл позитивные переговоры с Экитике
13:46 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Счастлив дебютировать за сборную, но расстроен результатом» 1
13:15 · Англия. Премьер-лига
Холанн - третий в рейтинге самых дорогих трансферов «Манчестер Сити»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» - в топ-5 самых дорогих покупок клубов АПЛ
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» предложил 10 миллионов евро за Сванберга
12:56 · Англия. Премьер-лига
Линекер - о Холанне в «Манчестер Сити»: «Исторический момент для АПЛ» 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не получал предложений по Хакими
12:48 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Холанна
12:43 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Я всю жизнь болел за «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем