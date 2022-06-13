Директор «Торино» Ваньятти на этой неделе вылетит в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Бремера

Защитник «Торино» Глейсон Бремер этим летом может перебраться в лондонский «Тоттенхэм». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти на этой неделе вылетит в Лондон на переговоры с представителями «шпор» касательно трансфера бразильца.

Фаворитом на Бремера в данный момент является миланский «Интер», но сделка продвигается слишком медленно из-за проблем «нерадзурри» с финансами. Другие клубы могут легко вмешаться в ситуацию и постараться перехватить бразильца.

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником итальянской Серии А в прошлом сезоне.