«Челси» готов предложить Лофтуса-Чика с доплатой в обмена на Шкриньяра

Лондонский «Челси» готов расстаться со своим воспитанником Рубеном Лофтусом-Чиком, чтобы приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Согласно информации от The Sun, «синие» готовы предложить полузащитника с доплатой в обмен на словенца.

Сейчас главным претендентом на Шкриньяра является французский «ПСЖ». Клуб уже предложил «Интеру» за игрока 50 миллионов евро, но «нерадзурри» требуют минимум на 20 больше.

Напомним, что «Челси» в это трансферное окно нужно будет купить двух центральных защитников, так как клуб на правах свободных агентов покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.