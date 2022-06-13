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«Челси» готов предложить Лофтуса-Чика с доплатой в обмена на Шкриньяра

13 Июня 2022 • 14:06 Комментировать

Лондонский «Челси» готов расстаться со своим воспитанником Рубеном Лофтусом-Чиком, чтобы приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Согласно информации от The Sun, «синие» готовы предложить полузащитника с доплатой в обмен на словенца.

Сейчас главным претендентом на Шкриньяра является французский «ПСЖ». Клуб уже предложил «Интеру» за игрока 50 миллионов евро, но «нерадзурри» требуют минимум на 20 больше.

Напомним, что «Челси» в это трансферное окно нужно будет купить двух центральных защитников, так как клуб на правах свободных агентов покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.

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Евро-Футбол.Ру,
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