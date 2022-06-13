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«МЮ» готовит 50 миллионов евро на трансфер Антони

13 Июня 2022 • 14:02 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готовит второе предложение по трансферу полузащитника амстердамского «Аякса» Антони. Согласно информации от Caught Offside, «красные дьяволы» готовы заплатить за бразильца 50 миллионов евро.

Ранее появлялись слухи, что «Манчестер Юнайтед» уверен в трансфере Антони в это межсезонье. В переходе настаивает лично главный тренер клуба Эрик тен Хаг, который как раз и раскрыл бразильца в амстердамском «Аяксе».

Напомним, что Антони ранее был также интересен каталонской «Барселоне», но теперь «сине-гранатовые» сосредоточены на трансфере полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед
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