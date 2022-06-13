Конате: «Счастлив дебютировать за сборную, но расстроен результатом»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал свой дебют за сборную Франции в матче против Австрии. Напомним, что тот матч в рамках Лиги наций завершился ничьёй 1:1.

«Я был очень счастлив дебютировать за сборную Франции, но я расстроен результатом. Все в команде расстроены и намерены добыть победу в ближайшем матче против Хорватии», – сказал Конате на пресс-конференции.

Напомним, что Конате был вызвал в сборную Франции из-за кадровых проблем, которые были связаны с травмой защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Ранее Конате выиграл Кубок Англии и Кубок лиги с «Ливерпулем