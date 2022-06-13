Трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» - в топ-5 самых дорогих покупок клубов АПЛ

«Ливерпуль» оформил трансфер нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Этот переход стал одним из самых дорогих в истории английского чемпионата. Как сообщает Sky Sports Premier League, общая сумма перехода, если учесть все бонусы, составит 100 миллионов евро. Это пятый по дороговизне переход в истории Премьер-лиги.

Дороже обошлись трансферы Ромелу Лукаку сначала в «Манчестер Юнайтед», а затем в «Челси», а также переходы Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» и Джека Грилиша в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что контракт Нуньеса с «красными» будет рассчитан до середины 2028 года.