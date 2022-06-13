«Саутгемптон» предложил 10 миллионов евро за Сванберга

Английский «Саутгемптон» хочет пополнить свои ряды полузащитником «Болоньи» Маттиасом Сванбергом. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, «святые» предложили за футболиста сборной Швеции 10 миллионов евро.

У Сванберга остался всего год по контракту с «Болоньей», поэтому клуб будет готов отпустить его по сниженной цене. Летом 2018 года швед присоединился к клубу из севера Италии за 4 с половиной миллионов евро.

Сейчас на счету Сванберга 123 поединка за «Болонью» во всех турнирах. В этих матчах шведский полузащитник отметился за «россоблю» 9 голами и 8 результативными передачами.