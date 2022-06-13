Линекер - о Холанне в «Манчестер Сити»: «Исторический момент для АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на трансфер норвежского бомбардира Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

«Трансфер официально оформлен. Это исторический момент для английской Премьер-лиги. Наконец-то юная суперзвезда переходит в клуб АПЛ вместо испанских грандов», - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.

Переход 21-летнего скандинавского голеадора обошелся руководству «горожан» в 75 миллионов евро. С Холанном был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.