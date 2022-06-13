«ПСЖ» не получал предложений по Хакими

«ПСЖ» не получал предложений по трансферу своего правого защитника Ашрафа Хакими. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Caught Offside.

Напомним, что в трансфере Хакими был заинтересован лондонский «Челси». «Синие» хотел воспользоваться тем, что марокканец не чувствует себя счастливым на «Парк де Пренс».

Прошлым летом Хакими мог оказаться в «Челси», но в итоге решил выбрать вариант с продолжением карьеры в «ПСЖ». Сообщается, что марокканец всегда высоко ценился главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, который подталкивает руководство клуба вновь попытаться купить Ашрафа.