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Холанн: «Я всю жизнь болел за «Манчестер Сити»

13 Июня 2022 • 12:43 Комментировать

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заявил, что болел за «горожан» на протяжении всей жизни. Напомним, что за команду ранее выступал отец норвежца – Альф-Инге.

«Я родился в Англии и всю жизнь болел за «Манчестер Сити». Я очень многое знаю о клубе. Чувствую себя здесь как дома. Я думаю, что смогу совершенствоваться и выжать максимум от моего пребывания в этом клубе», – заявил Холанн в своём первом интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Холанн в прошлом сезоне забил 22 мяча и отдал 7 голевых передач в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию». Это при том, что футболист пропустил несколько матчей из-за травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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