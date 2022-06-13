«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Игрок подписал контракт с командой Хосепа Гвардиолы сроком до 2027 года.

Норвежец стал первым трансфером «горожан» в это межсезонье. Его приход, скорее всего, будет означать, что Габриэль Жезус точно покинет «Манчестер Сити». В услугах бразильца заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал».

Трансфер Холанна из дортмундской «Боруссии» обошёлся «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро. Такая сумма была прописана в контракте у норвежца со «шмелями» в качестве отступных.