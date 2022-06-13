Известно, когда Мане перейдёт в «Баварию»

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане вскоре сменит клубную прописку. Сенегальский нападающий переходит в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Дэйв Окоп, сделка близка к официальному завершению. Инсайдер утверждает, что Мане присоединится к немецкому гранду до конца текущей недели.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки составит от 40 до 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний африканец принял участие в 34 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет 16 забитых мячей и две результативные передачи.

Звезда «Ливерпуля» Мане хочет только в один клуб