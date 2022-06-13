«МЮ» готов выложить за Дюмфриса 30 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» собирается выложить за защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса 30 миллионов евро. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Сообщается, что в данный момент в трансфере Дюмфриса заинтересованы два клуба – «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Тем не менее, нидерландец осознаёт, что в команде Юлиана Нагельсманна ему не светит место в основе, поэтому предпочитает либо остаться в «Интере», либо же перебраться на «Олд Траффорд».

Напомним, что Дюмфрис перешёл в «Интер» прошлым летом с ПСВ. Защитник стал одним из открытий Евро-2020, забив на турнире два гола.