Дембеле приближается к трансферу в «Челси»

Всё идёт к тому, что полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле продолжит карьеру в лондонском «Челси». Согласно информации от Sport Witness, в окружении игрока растёт уверенность, что футболист в следующем сезоне окажется на «Стэмфорд Бридж».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Дембеле игнорирует предложение клуба о продлении контракта. Футболист склоняется к тому, чтобы покинуть «Камп Ноу» и на правах свободного агента отправиться в «Челси».

В прошлом сезоне Дембеле отдал 13 ассистов в чемпионате Испании. 11 из них француз оформил во второй половине кампании, что делает его одним из лучших ассистентов Европы 2022 года.