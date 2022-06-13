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Дембеле приближается к трансферу в «Челси»

13 Июня 2022 • 11:47 Комментировать

Всё идёт к тому, что полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле продолжит карьеру в лондонском «Челси». Согласно информации от Sport Witness, в окружении игрока растёт уверенность, что футболист в следующем сезоне  окажется на «Стэмфорд Бридж».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Дембеле игнорирует предложение клуба о продлении контракта. Футболист склоняется к тому, чтобы покинуть «Камп Ноу» и на правах свободного агента отправиться в «Челси».

В прошлом сезоне Дембеле отдал 13 ассистов в чемпионате Испании. 11 из них француз оформил во второй половине кампании, что делает его одним из лучших ассистентов Европы 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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