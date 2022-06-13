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«МЮ» пытается убедить «Интер» продать де Врея

13 Июня 2022 • 11:43 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» всерьёз нацелился на защитника миланского «Интера» Стефана де Врея. Cогласно La Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» хотят воспользоваться тем, что у нидерландца остался всего год по контракту с «нерадзурри», чтобы выкупить его по сниженной цене.

В данный момент «Интер» не планирует продавать де Врея, так как вырученные за трансфер 30-летнего защитника средства вряд ли помогут клубу решить финансовые проблемы. Вместо этого миланский клуб рассматривает вариант с продажей других защитников – Алессандро Бастони и Милана Шкриньяра, которого пытаются приобрести «ПСЖ» и лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Стефан Де Врей
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