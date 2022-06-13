Тен Хаг не расстроен трансфером Нуньеса в «Ливерпуль», тренер опасался, что игрок не заиграет в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не разочарован тем, что команда упустила трансфер нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, которого в конечном итоге приобрёл «Ливерпуль». Согласно Manchester Evening News, нидерландский специалист опасался, что ценник в 100 миллионов евро навлёк бы на клуб лишнее давление.

Напомним, что «Ливерпуль» вчера официально договорился с «Бенфикой» по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса. Уругваец заменит в клубе Садио Мане, который, скорее всего, отправится в мюнхенскую «Баварию».

Нуньес в прошлом сезоне забил 26 голов в чемпионате Португалии. Игроком интересовалось множество топ-клубов, но он в итоге выбрал вариант с «Ливерпулем».