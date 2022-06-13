Алонсо вновь заявил руководству «Челси» о своих намерениях покинуть клуб

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо решительно намерен покинуть клуб этим летом и вернуться испанскую Ла Лигу. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист вновь высказал руководству «синих» своё желание покинуть команду в летнее межсезонье.

Напомним, что главным претендентом на Алонсо является каталонская «Барселона», которая активно ведёт переговоры по трансферу испанца. Тем не менее, «сине-гранатовые» пока не могут предложить сумму, которая удовлетворила бы руководство «Челси».

Напомним, что контракт Алонсо с командой Томаса Тухеля истекает в конце следующего сезона.