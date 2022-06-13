Названы пять игроков, которые покинут «Ливерпуль»

В «Ливерпуле» решили устроить серьезную чистку кадров. Руководство мерсисайдского гранда готово этим летом расстаться с рядом футболистов, об этом стало известно журналистам Liverpool Echo.

Согласно информации источника, «красные» расстанутся сразу с пятью игроками. Клуб намерен указать на дверь защитникам Неко Уильямсу и Натаниэлю Филлипсу, полузащитнику Алексу Окслейду-Чемберлену, а также вингеру Такуми Минамино. Кроме того, «Ливерпуль» покинет сенегалец Садио Мане, которого активно сватают в мюнхенскую «Баварию».

За счет этих трансферов мерсисайдцы хотят компенсировать затраты на трансфер нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.