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Названы пять игроков, которые покинут «Ливерпуль»

13 Июня 2022 • 09:55 Комментировать

В «Ливерпуле» решили устроить серьезную чистку кадров. Руководство мерсисайдского гранда готово этим летом расстаться с рядом футболистов, об этом стало известно журналистам Liverpool Echo.

Согласно информации источника, «красные» расстанутся сразу с пятью игроками. Клуб намерен указать на дверь защитникам Неко Уильямсу и Натаниэлю Филлипсу, полузащитнику Алексу Окслейду-Чемберлену, а также вингеру Такуми Минамино. Кроме того, «Ливерпуль» покинет сенегалец Садио Мане, которого активно сватают в мюнхенскую «Баварию».

За счет этих трансферов мерсисайдцы хотят компенсировать затраты на трансфер нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Такуми Минамино Натаниэль Филлипс Неко Уильямс
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