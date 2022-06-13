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«МЮ» уверен в трансферах Антони и де Йонга

13 Июня 2022 • 09:51 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено в том, что клубу удастся этим летом закрыть сделки по переходу полузащитника «Аякса» Антони и хавбека каталонской «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает британское издание Talk Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» близок к трансферу Френки де Йонга за 81 миллион евро. Игрок готов переехать на «Олд Траффорд» после долгих бесед со своим бывшим тренером Эриком тен Хагом. Что касается Антони, бразилец может обойтись «красным дьяволам» в 40 миллионов евро.

В это межсезонье «Манчестер Юнайтед» также постарается приобрести центрального защитника «Аякса» Юррьена Тимбера.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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