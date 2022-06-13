Отец Сон Хынмина: Он должен ещё усерднее тренироваться

Отец корейского форварда «Тоттенхэма» Сон Хынмина в разговоре с журналистами заявил, что его сын способен на большее.

Отец Сона заявил, что его сын должен ещё усерднее тренироваться для того, чтобы добавиться прогресса, ведь необходимо каждый год прибавлять.

«Если его начнёт устраивать то, чего он достиг, то тогда случится кризис», - добавил отец форварда.

Напомним, что в прошедшем сезоне Сон Хынмин стал одним из лучших бомбардиров АПЛ. Корейский форвард провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых отметился 23 забитыми мячами и семью ассистами.