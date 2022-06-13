«Челси» обошёл «Реал» в гонке за Слонину

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина с большой долей вероятности станет первым подписанием лондонского «Челси» в это трансферное окно. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки должна составить 10 миллионов евро.

В гонке за талантливого американца «синие» обошли мадридский «Реал», который не смог договориться с «Чикаго Файр» о трансфере молодого футболиста сборной США.

Сообщается, что в случае перехода в «Челси», Слонина, скорее всего, останется на один год на правах аренды в «Чикаго Файр». Это условие выдвинул сам американский клуб, который хочет сполна подготовиться к уходу своего голкипера.