«Ньюкасл» может подписать игрока сборной Италии

Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может этим летом перебраться на туманный Альбион.

По информации Gazzetta dello Sport, в услугах 24-летнего итальянского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Дзаньоло всё ещё не договорился с римской командой по поводу нового соглашения, так что игрок может в ближайшее время сменить клубную прописку. Ещё одним претендентом на полузащитника сборной Италии является «Милан».

Напомним, что в прошедшем сезоне Николо Дзаньоло провёл в итальянской лиге 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.