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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» может подписать игрока сборной Италии

13 Июня 2022 • 09:35 Комментировать

Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может этим летом перебраться на туманный Альбион.

По информации Gazzetta dello Sport, в услугах 24-летнего итальянского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Дзаньоло всё ещё не договорился с римской командой по поводу нового соглашения, так что игрок может в ближайшее время сменить клубную прописку. Ещё одним претендентом на полузащитника сборной Италии является «Милан».

Напомним, что в прошедшем сезоне Николо Дзаньоло провёл в итальянской лиге 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ньюкасл Николо Дзаньоло
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