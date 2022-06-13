Защитник «Ювентуса» - трансферная цель одного из богатейших клубов АПЛ

Защитник сборной Турции Мерих Демирал, правами на которого владеет туринский «Ювентус», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Согласно информации Tuttosport, в переходе 24-летнего футболиста заинтересовано руководство «Ньюкасла».

Демирал не проходит в состав «старой синьоры», в связи с чем прошлый сезон провел на правах аренды за «Аталанту». Ранее сообщалось, что бергамаски могут выкупить игрока за 20 миллионов евро.

В минувшей кампании защитник забил гол и отдал два ассиста в 28 поединках итальянского чемпионата.