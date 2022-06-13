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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за подписание молодого форварда «Дерби»

13 Июня 2022 • 08:46 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» является лидером в борьбе за подписание молодого нигерийского нападающего «Дерби Каунти» Малколма Эбиовея.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» считаются фаворитами в борьбе за подписание 18-летнего нигерийского футболиста с голландскими корнями. В услугах Эбиовея также был заинтересован «Монако», но сам форвард пока не хотел бы покидать родину. Ещё одним клубом, который хотел бы подписать игрока, является «Кристал Пэлас».

Напомним, что в прошедшем сезоне Малколм Эбиовей провёл в подэлитном английском дивизионе 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Малколм Эбиовей
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